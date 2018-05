Ministro diz que PDT será oposição a governo Temer

Um dos poucos aliados da presidente Dilma Rousseff a não debandar, o PDT já definiu que fará oposição a um eventual governo Temer. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, que reassumiria o mandato de deputado nessa hipótese, confirma a decisão.

Ele prevê momentos muito turbulentos no Congresso depois que o impeachment for decidido, especialmente se Eduardo Cunha (PMDB-RJ) continuar presidindo a Câmara. “Aquilo lá está um pandemônio e não dá para Cunha continuar no cargo”, diz.