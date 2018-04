“Ministro de Temer diz torcer para Supremo “ouvir o povo” no caso Lula

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, parabenizou “brasileiros que saíram às ruas ontem para protestar contra a impunidade e o crime e para defender a democracia e o império das leis”. Leitão considerou as manifestações em relação ao julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “eloquentes e afirmativas”. E ainda disse estar na torcida para que o Supremo Tribunal Federal “ouça o clamor do Povo, respeite o Direito e faça Justiça!”, disse o ministro. (Naira Trindade)