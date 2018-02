Ministro das Cidades se irrita com atropelo no governo

Não caiu nada bem no ministério das Cidades a informação divulgada hoje na imprensa de que o governo estuda criar uma nova faixa para o programa Minha Casa Minha Vida, dentro do minipacote que o presidente Michel Temer vai lançar para reativar a economia. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, demonstrou profunda irritação ao saber pelos jornais sobre a discussão de um tema pertinente a sua pasta sem o seu conhecimento. Interlocutores do ministro dizem que não há nada em estudo nesse sentido. O atropelo, dizem, partiu do Palácio do Planalto.

