Ministro da Saúde leva balanço de ações contra zika a Temer

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, preparou um panorama de ações sobre o combate ao mosquito Aedes Aegypti para apresentar ao presidente Michel Temer na tarde desta quinta-feira, 3, no Palácio do Planalto. Barros quer prestar contas ao presidente em relação ao controle da Zika e também aproveitar para fechar parcerias com outros ministérios no combate ao transmissor. Ao Ministério da Educação, propõe atuar em 200 mil escolas, e ao Ministério do Planejamento quer a atuação de 150 mil empresas públicas. O ministro também quer parceria com a Justiça para agilizar leilões de carros, para reduzir os focos do mosquito. (Naira Trindade)

