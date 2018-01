Coluna do Estadão

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, usou as redes sociais para rebater críticas da oposição. “Após uma década de total descaso, a criminalidade jamais se resolverá com um passe de mágica como supostos especialistas ligados ao governo anterior apontam”, postou.



