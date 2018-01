Ministro da Justiça prevê participar de lançamento do Plano de Segurança

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, planeja visitar Natal, Porto Alegre e Aracaju para a implementação do Plano Nacional de Segurança, previsto para meados de 15 de fevereiro. As três capitais foram escolhidas pela ação conjunta em que já trabalham os governos estaduais e Força Nacional. O Plano preza pela redução dos crimes de homicídios, feminicídio e violência contra a mulher, combate ao crime organizado, com foco no tráfico de drogas e de armas, modernização e racionalização de presídios. (Erich Decat)