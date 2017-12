Coluna do Estadão

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, garantiu ontem a permanência de Leandro Daiello no comando da PF. Não há previsão de troca nem depois da Olimpíada.

