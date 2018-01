Ministro da Fazenda estreia no Facebook

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu mais um passo para tentar viabilizar sua candidatura à Presidência da República neste ano. Depois do Twitter, ele abriu uma conta no Facebook.

O primeiro post é de apresentação. “Seja bem-vindo! Criei este canal para estarmos mais próximos e para dialogarmos sobre os assuntos que interessam ao país e a todos nós brasileiros. Para conhecer um pouco mais da minha trajetória e dos resultados do nosso trabalho, confira a linha do tempo abaixo. Muito obrigado pela sua companhia”, escreveu o ministro.

No perfil, o ministro se descreve como “otimista com o futuro do Brasil. Exercendo atualmente a função de Ministro da Fazenda. Tirar projetos do papel é o que mais gosto de fazer.” O endereço é https://www.facebook.com/hmeirellesoficial/

Filiado ao PSD, o ministro tenta o apoio do partido para se candidatar ao Planalto. Meirelles tem se colocado como nome do Centro e promete defender na campanha o legado do presidente Michel Temer. Ontem, em Davos, disse aos jornalistas que investidores lhe pedem o “tempo todo e sem parar” que se candidate. “Isso é recorrente. É sempre”, afirmou aos jornalistas. (Andreza Matais)