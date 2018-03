Ministro da Educação fala sobre Enem na Voz do Brasil

O ministro da Educação, Mendonça Filho, se prepara para participar do programa da Voz do Brasil, hoje, às 19h, para esclarecer aos estudantes o adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na manhã desta sexta-feira, 4, Mendonça informou que o número de candidatos atingidos subiu de 191 mil para 240,3 mil por causa das ocupações das escolas. Na terça-feira, 1°, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, oficializou que transferiria o Enem para 3 e 4 de dezembro para candidatos que fariam prova em locais ocupados pelo movimento secundarista. (Naira Trindade)

