Ministro Antonio Imbassahy pede demissão da Secretaria de Governo

O ministro Antonio Imbassahy pediu demissão da Secretaria de Governo na tarde desta sexta-feira, 8. Leia a íntegra da carta:

Brasília, 8 de dezembro de 2017

Senhor Presidente, Michel Temer

Fazer parte do seu governo foi, para mim, uma honra. Atuar na articulação

política em um período de radicalização pós-impeachment, com uma grande

fragmentação partidária, em meio a enormes dificuldades econômicas e fiscais,

representou um grande desafio.

Sob extraordinárias turbulências políticas, foram enviadas ao Congresso Nacional

proposições relevantes e transformadoras para o país, a exemplo da nova Lei

Trabalhista e da reforma do Ensino Médio. Levadas ao voto, todas aprovadas.

Agora precisamos novamente do apoio do Congresso para avançar com a reforma

da Previdência, garantindo sustentabilidade ao sistema em benefício das

próximas gerações.

Trabalhei sempre com o foco em manter a estabilidade política do país, por

acreditar que, sem ela, avanços necessários não são possíveis, e com a esperança

de estar contribuindo para um futuro melhor para os brasileiros.

Não há dúvidas de que o país tem trilhado momentos decisivos. A economia saiu

da mais profunda recessão. A democracia brasileira se fortaleceu. Executivo e

Parlamento governam juntos em razão da sua capacidade de liderança, de

diálogo, de temperança e da coragem em fazer o que precisa ser feito.

Tenacidade e obstinação não lhe faltaram. Driblou crises e dificuldades, sempre

valorizando e robustecendo as nossas instituições.

Presidente, assisti também a momentos de sofrimento por ataques virulentos que

recebeu e a sua implacável resistência sempre pensando no melhor para o país.

O Brasil saiu do atoleiro no qual se encontrava e não parou. Pelo contrário,

estamos seguindo em frente, embora ainda muito esteja por ser feito.

Agora, senhor Presidente, novas circunstâncias se impõem no horizonte.

Agradeço ao meu partido, o PSDB, que entendeu que, após trabalhar pelo

impeachment, e por coerência com a sua história, não poderia se omitir nesse

processo de recuperação do país. Decidiu apoiar o seu governo sem contrapartida

alguma, além de um compromisso programático que Vossa Excelência vem

rigorosamente cumprindo.

Agradeço também aos colegas do Ministério, deputados, senadores, a toda

equipe de governo e a minha família pelo acolhimento, compartilhamento e

compreensão das nossas tarefas.

Peço que aceite a minha exoneração na certeza de que continuarei a contribuir

com o nosso país na Câmara dos Deputados, onde tive a honra de ser levado

pelos brasileiros da Bahia.

Expresso meu sincero e profundo agradecimento pela confiança, pela suavidade

no trato, respeito e cordialidade que sempre dispensou a mim.

Fraternalmente, do amigo

Antonio Imbassahy