Ministério Público analisa indicações no Banco do Nordeste

Assim como ocorreu nos Correios, os diretores do Banco do Nordeste nomeados por indicação política também podem ser obrigados a deixar os cargos. O Ministério Público Federal analisa se a escolha dos sete executivos está em conformidade com a Lei das Estatais. “A lei veda o loteamento político. Se isso ocorreu no BNB, vou entrar com ação para determinar o afastamento imediato do cargo”, diz o procurador Oscar Costa Filho. A análise dele vai considerar, por exemplo, quantos currículos foram avaliados antes da escolha final do diretor.

O BNB é controlado pelo PMDB do presidente do Senado, Eunício Oliveira (CE). O banco já enviou ao procurador os currículos dos diretores.

Nos Correios, 6 dos 9 diretores afastados pela Justiça em janeiro voltaram aos cargos. A Justiça cassou a liminar atendendo argumento de que a medida paralisou o órgão.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao