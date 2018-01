Ministério da Justiça monitora rebelião em presídio de Goiás

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, informou que o Departamento Penitenciário (Depen) do Ministério da Justiça monitora a rebelião, na tarde desta segunda-feira, 1º, na Colônia Agroindustrial, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO), e diz que, a princípio, trata-se de um “problema local”. Segundo Torquato, profissionais do Depen estão em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Dados preliminares informam que pelo menos nove detentos foram mortos. A razão do motim seria uma rixa entre dois grupos rivais. (Naira Trindade)

