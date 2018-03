Coluna do Estadão

Com milhares de escolas ocupadas pelo país, o Ministério da Educação faltou à audiência pública que tratou do tema na Comissão de Direitos Humanos no Senado, presidida pelo petista Paulo Paim.

