Michel Temer simplifica discurso em busca de popularidade

O presidente Michel Temer deu largada ao novo estilo de discurso que pretende aderir para conquistar popularidade em evento nesta manhã no Sebrae, em Brasília. Com linguajar menos rebuscado, Temer brincou que faria propaganda para o governo federal ao defender a reforma trabalhista e a comparou com o que chamou de “atualização das leis do ensino médio”. Ao final de seu pronunciamento, o presidente frisou a decisão de sair do Palácio do Planalto para eventos externos, como adiantou a Coluna.

