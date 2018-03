Michel Temer já recebeu texto da reforma da previdência

O texto final da reforma da previdência já está nas mãos do presidente Michel Temer para ser enviado ao Congresso. Temer ainda não definiu quando o documento será entregue aos parlamentares para dar início à tramitação. Uma ala do Palácio do Planalto defende que seja encaminhado ainda este ano por duas razões: sinalizar ao mercado as ações de governo e encaixar o novo cálculo previdenciário no orçamento de 2018.

A resistência de alguns parlamentares em tramitar duas pautas polêmicas na Casa — a PEC do Teto e a Reforma da Previdência — tem sido a justificativa para a demora no encaminhamento da proposta. Parlamentares também estariam receosos de entregar este presente na véspera do natal aos eleitores. À Coluna, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou esperar que o Congresso receba o texto ainda este ano.

O consenso entre Congresso e Planalto é que tão logo o texto chegue ao Parlamento, a campanha publicitária seja divulgada para conscientizar a população da importância da reforma. (Naira Trindade)