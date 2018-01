Coluna do Estadão

Candidato à presidência da Câmara, Jovair Arantes calcula ter 111 votos se conseguir o apoio do PT. Só que o PT tem dificuldades em votar no relator do impeachment de Dilma.

