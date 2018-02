Mesa Diretora enfrenta decisão de ministro Marco Aurélio

A Mesa Diretora resolveu enfrentar a decisão do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, de afastar Renan Calheiros (PMDB-AL) da presidência do Senado. Assinada pelos senadores João Alberto, Zezé Perrela, Jorge Viana, Romero Jucá, Vicentinho Alves, Gladson Cameli, Sérgio Petecão e pelo próprio Renan Calheiros, a carta decide “aguardar a deliberação final do pleno do STF”, prevista para amanhã, e conceder “prazo regimental ao presidente para apresentação de defesa”. Ou seja, Renan permanece na presidência do Senado até decisão do plenário da Casa. O peemedebista se recusou a assinar, pela segunda vez, a notificação apresentada pelo oficial de Justiça. (Naira Trindade)

Leia a íntegra da carta: