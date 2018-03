Meirelles vai mandar substituto em evento com Gilmar Mendes em Portugal

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, telefonou hoje para o ministro Gilmar Mendes declinando do convite para participar em Portugal, no dia 3 de abril, de abertura de evento do IDP e da FGV naquele País. Meirelles abriria o evento com palestra mediada pelo ministro do Supremo. No seu lugar, Meirelles disse que vai escalar Eduardo Guardia ou Mansueto Almeida. Guardia vai substituir Meirelles na Fazenda.

Um dia antes do evento, Meirelles vai se filiar ao MDB. O ingresso no partido foi decidido esta semana, o que o levou a cancelar a viagem para Portugal. Como revelou a Coluna na sexta, Gilmar Mendes voltará antes do final do evento para participar do julgamento do HC do ex-presidente Lula (Andreza Matais)