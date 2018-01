Meirelles terá encontro com Rodrigo Maia neste domingo sobre Previdência

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai participar neste domingo de reunião na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para discutir os ajustes finais da Reforma da Previdência que deve começar a ser debatida nesta semana no Congresso. Além de Meirelles outros ministros da área política também irão participar do encontro no final do dia. O assunto já foi previamente discutido em almoço na casa de Maia hoje, mas os arremates finais serão dados com a presença de Meirelles. O ministro é o maior defensor no governo da aprovação da reforma da Previdência. (Andreza Matais e Leonel Rocha)

