Meirelles quer Dyogo Oliveira no Planejamento

Coluna do Estadão

No que depender de Henrique Meirelles, o ministro interino do Planejamento, Dyogo Oliveira, será efetivado no cargo.

A interinidade foi estabelecida para não condenar previamente o senador Romero Jucá, demitido do cargo. Mas, na prática, faz com que Meirelles comande Fazenda e Planejamento.

O sucesso do plano vai depender, também, de Dyogo não se enrolar mais com a Operação Zelotes, na qual é investigado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao