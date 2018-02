O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, minimizou o mau resultado do PIB no trimestre. Mas sabe que o resultado atrasa mais ainda a retomada econômica. Nesta quarta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que o Brasil teve um recuou de 0,8% no PIB no terceiro trimestre.

