A fala do presidente do Banco do Brasil, Paulo Roberto Caffarelli, avisando que não daria a largada na redução dos juros sem condições de mercado para isso, foi alinhada com Henrique Meirelles.

Mas o governo segue tentando convencer bancos privados a baixarem seu spread.

