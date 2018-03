Meirelles cancela participação em evento com Gilmar Mendes

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, telefonou hoje para o ministro Gilmar Mendes declinando do convite para participar em Portugal, no dia 3 de abril, de abertura de evento do IDP e da FGV naquele País. Meirelles abriria o evento com palestra mediada pelo ministro do Supremo.

Um dia antes do evento, Meirelles vai se filiar ao MDB. O ingresso no partido foi decidido esta semana, o que o levou a cancelar a viagem para Portugal. No seu lugar, Meirelles disse que vai escalar Eduardo Guardia ou Mansueto Almeida. Guardia vai substituir Meirelles na Fazenda.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como revelou a Coluna na sexta, Gilmar Mendes voltará antes do final do evento para participar do julgamento do HC do ex-presidente Lula. (Andreza Matais)