O MDB, do presidente Michel Temer, avisou aos seus deputados e senadores que vai oferecer gratuitamente a todos os candidatos um sistema online para arrecadação, doações ou crowdfunding. A ferramenta passou a ser permitida após a reforma eleitoral. A nova legislação liberou que qualquer candidato possa receber doações de pessoas físicas que não ultrapassem 10% do rendimento declarado no ano anterior pelo doador. (Naira Trindade)