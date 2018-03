Marun chama Randolfe de “sujeito” e rebate críticas

O ministro Carlos Marun, da articulação política, rebateu nesta segunda-feira críticas do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que ingressou contra ele na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal (STF) por abuso de autoridade e crime de responsabilidade.

“Antes de chamar alguém de criminoso, este sujeito deveria explicar o conhecido escândalo do “Mensalinho do Amapá”, onde o fato de não ter sido preso talvez seja a razão de ele se julgar tão devedor do MP e à Justiça”, afirmou o ministro.

O senador acionou a Justiça porque Marun promete ingressar com pedido de impeachment contra o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo, por mandar quebrar o sigilo do presidente Temer e cancelar parte do indulto de Natal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Imagina se isso se torna regra no Brasil: qualquer investigado, qualquer um que tiver seu sigilo bancário ou telemático quebrado por um juiz, logo em seguida utiliza do seu poder, nesse caso o poder do Executivo, contra aquele que está investigando”, afirmou Randolfe.