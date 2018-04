Autor da campanha que condicionou a não aprovação da reforma da Previdência ao fim do Bolsa Família, o marqueteiro Lula Guimarães procurou peemedebistas para reconhecer que pesou no tom. Tesoureiro do partido, o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) ameaçou não pagar pela publicidade.

