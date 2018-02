Coluna do Estadão

Apesar de não ter o apoio do partido, que deve votar em peso no vereador Milton Leite (DEM) para presidência da Câmara Municipal, Mário Covas Neto (PSDB) estuda lançar candidatura para demonstrar seu descontentamento com os tucanos.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao