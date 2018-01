Marido de enteada de Jucá é preso por porte de fuzil; veja imagem

A Polícia Federal prendeu hoje em flagrante o marido da enteada do senador Romero Jucá (PMDB-RR). A mulher dele, Luciana Surita da Motta Macedo, foi alvo da Operação Anel de Giges que focou outros filhos e enteados do líder do governo no Senado. Frederico foi preso por posse ilícita de fuzil 762, pistola 45 sem registro e munição. A PF descobriu o armamento durante busca e apreensão no endereço de Luciana. Ela é filha da prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, ex-mulher de Jucá.

Dois filhos e dois enteados do senador são alvo da operação que tem o objetivo de investigar organização criminosa acusada de peculato, lavagem de dinheiro e desvios de verbas públicas.

+ Filhos e enteados e Jucá são alvo de Operação Anel de Giges

São alvos de busca e apreensão e condução coercitiva os filhos de Romero Jucá, Rodrigo de Holanda Menezes Jucá e Marina de Holanda Menezes Jucá, e os filhos da prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, Luciana Surita da Motta Macedo, Ana Paula Surita Motta Macedo.

