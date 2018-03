Por incompatibilidade de agenda, o ator Rodrigo Lombardi não fará mais o papel do juiz Sérgio Moro no filme Polícia Federal – A lei é para todos. O papel será do ator Marcelo Serrado, também global. As filmagens já foram iniciadas em Curitiba.

