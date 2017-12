Coluna do Estadão

Marcelo Odebrecht ainda não saiu da custódia para prestar depoimento de delação premiada. As negociações, até agora, estão no âmbito de advogados e procuradores. Entre os pontos que Odebrecht será cobrado a esclarecer estão as tentativas de melar a Lava Jato em várias frentes.

