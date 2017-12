Coluna do Estadão

Enquanto a delação não sai, Marcelo Odebrecht mantém sua rotina de exercícios físicos e alimentação regrada na superintendência da Polícia Federa em Curitiba, onde está há um ano. Come barrinha de cereal de três em três horas.

