Maranhão muda de ideia quatro vezes sobre sessões desta semana

De sexta-feira a domingo, Waldir Maranhão mandou quatro mensagens diferentes para os líderes partidários com idas e vindas de sua decisão sobre suspender as sessões na Câmara esta semana.

A última mensagem, enviada às 13h23 de domingo, informava que a sessão da segunda-feira estava mesmo cancelada e que a de hoje está mantida. No entanto, quem faltar não terá salário cortado.

