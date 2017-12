Coluna do Estadão

Waldir Maranhão flexibilizou regras para horas extras. O gabinete de cada deputado vai dizer quem deve e quem não deve “trabalhar” durante as sessões noturnas. Hoje, apenas dois são permitidos.

