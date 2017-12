Maranhão alega que feriado prolongado vai evitar gastos

Waldir Maranhão alegou a quem tentou demovê-lo de decretar feriadão na semana que vem que fazer sessões apenas segunda e terça representava um gasto para a Câmara com passagens aéreas.

A folga prolongada se deve ao dia de São Pedro, na quarta-feira, dia 29, que não é feriado.

Um interlocutor do Palácio do Planalto suspeita que a folga prolongada na Câmara tem o objetivo de evitar a CPI da UNE, ligada ao PCdoB do governador do Maranhão, Flávio Dino (MA), amigo de Waldir Maranhão. Além de não dar palanque para as críticas ao PT, alvo da Operação Custo Brasil. O Senado funcionará normalmente.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao