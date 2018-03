Manifestantes contrários à PEC do Teto forçam entrada no Senado e levam spray de pimenta; veja

O clima esquentou na manifestação estudantil contra a PEC do Teto de Gastos na portaria do anexo 2 do Senado. Barrados, os estudantes tentaram forçar a entrada e a Polícia Legislativa reagiu com spray de pimenta. Os manifestantes tentam fechar a rua. Mais cedo, os parlamentares precisaram mudar de plenário após um cheio forte de fumaça invadir a sessão durante a leitura do voto em separado do senador Roberto Requião (PMDB-PR). (Naira Trindade)

Assista ao vídeo: