As manifestações em favor do Fora Temer e contrárias à PEC do Teto no gramado do Congresso ontem conseguiram empurrar o envio do texto da Reforma da Previdência para a semana que vem.

O governo deve decidir ainda esta semana um nome para assumir interinamente a Secretaria de Governo que ficou vaga após a saída de Geddel Vieira Lima.

