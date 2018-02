O senador Magno Malta (PR-ES) defendeu o juiz responsável pela Operação Lava-Jato, Sérgio Moro, após a polêmica foto de dele conversando com Aécio Neves em uma premiação: “Ele não precisa de autorização de ninguém para conversar com ninguém. Ele pode conversar com o Lula ou ir na cadeia falar com o Palocci”.

