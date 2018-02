Mais um executivo da Odebrecht pode ter participado de reunião com Temer delatada à Lava Jato

Pelos relatos que Márcio Faria fez a colegas, mais um executivo da Odebrecht pode ter participado do encontro narrado por ele em delação premiada na qual cita o presidente Michel Temer. Trata-se de Rogério Araújo, ex-diretor de Plantas Industriais da companhia.

No encontro, Temer teria pedido doações a campanha eleitoral do PMDB em troca de ajuda para uma obra de interesse da Odebrecht. Araújo é o mesmo executivo que teria ficado escondido na casa do ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht, durante uma das fases da operação Lava Jato, quando seus endereços foram alvo de busca e apreensão.

