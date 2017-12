Coluna do Estadão

Parte dos deputados do Nordeste não se contentou em trabalhar apenas dois dias nesta semana. Resolveu comemorar os festejos de São João por toda a semana. Ontem, apenas 20% da bancada nordestina apareceu.

