Maia trabalha com racha nos partidos para se viabilizar candidato único

Coluna do Estadão

Em plena articulação para se manter no comando da Câmara, o deputado Rodrigo Maia aposta na divisão dos adversários para se tornar consenso na disputa.

Para isso, tem negociado separadamente com diversos líderes do chamado Centrão, minando a união do bloco contra ele nessa disputa.

Em outra frente, Maia pode ganhar o apoio do PT. O partido acha que Maia o trata bem, repassando relatorias como a da reforma política, e sabe que não tem força para disputar com chance de vitória.

