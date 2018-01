O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reúne agora a noite com deputados da base aliada num jantar na residência oficial. Dentre os convidados está o líder o DEM na Câmara, Efraim Filho, o deputado José Rocha (PR-BA), o líder do governo no Congresso, André Moura (PSC-SE) e o relator da denúncia, Sergio Zveiter (PMDB-RJ).

