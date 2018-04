Entre as autoridades que o STM (Superior Tribunal Militar) vai condecorar no dia 1.º de abril está o juiz Sérgio Moro, que vai receber o grau Distinção. Já o senador Magno Malta (PR-ES) será homenageado com a Alta Distinção, segunda maior honraria, acima da destinada a Moro.

A assessoria do tribunal explicou que juiz sempre recebe primeiro a distinção, depois a promoção.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao