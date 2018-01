Mãe de Rocha Loures não poderá depor, diz Fachin

O ministro Edson Fachin, do Supremo, deferiu uma decisão que impede que a Polícia Federal ouça a mãe do ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, preso em Brasília. No despacho, o ministro cita petição em que Vera Lilia Santos da Rocha Loures diz ter sido informada por autoridade policial que pretende ouvi -la na qualidade de testemunha. Diante disso, Fachin cita trecho onde diz que “pai, mãe ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, obter-se ou integrar-se a prova do fato e suas circunstâncias”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.