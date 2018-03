Madrinha do Criança Feliz, Marcela faz audiências no Alvorada

A primeira-dama Marcela Temer acabou de receber, no Palácio do Alvorada, nesta quarta-feira, 9, a primeira-dama de Jaboatão dos Guararapes, Ana Karla Gomes. Elas conversaram sobre os programas Criança Feliz e Primeira Infância. Ontem, Marcela recebeu, também no Alvorada, a presidente da Comissão de Valorização da Primeira Infância e Cultura de Paz do Senado, Lisle Lucena, e a integrante da Executiva Nacional do PSDB, Iraê Lucena. Marcela também tem se reunido com o ministro de Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Para registrar as reuniões, Marcela conta agora, além de assessoria de imprensa, com um fotógrafo profissional. (Naira Trindade)

