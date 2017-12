Coluna do Estadão

Sérgio Machado negou para interlocutores que tenha gravado José Sarney no hospital. Na versão dele, o peemedebista inventou a informação para se vitimizar. Por causa da suposta gravação no hospital, Sarney já chamou Machado de “monstro moral” e “pessoa abjeta”.

