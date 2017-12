Sérgio Machado deixou de fora da lista de pessoas que podem visitá-lo na prisão domiciliar a filha Tatiana. A lista, de 27 pessoas, inclui um padre e o ex-marido de Tatiana. Pessoas próximas ao ex-senador dizem que fez isso para preservá-la.

