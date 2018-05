O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva responsabilizou a presidente Dilma Rousseff pela crise política em conversa com ao menos um deputado do Amazonas que esteve com ele antes da votação do impeachment. Lula afirmou que Dilma é culpada porque insistiu em disputar as eleições de 2014 se recusando a ceder a vaga para ele.