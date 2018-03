Lula pode ficar preso em sala de Estado-Maior

Uma força-tarefa procura um local sem riscos para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprir sua pena de 12 anos e um mês de prisão em regime fechado. Há temor do que pode ocorrer se ele for para um presídio.

A opção será levá-lo para uma sala de Estado-Maior, existente em todas as dependências do comando das Forças Armadas ou da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Uma das hipóteses mais prováveis é montar essa estrutura de sala de Estado Maior dentro da superintendência da PF no Paraná. O juiz pode estipular, por exemplo, que se reserve uma sala, com acesso a banheiro e sem grades, com as mesmas características.

O Supremo decide nesta quinta, 22, pedido de habeas corpus da defesa de Lula. Se ele não conseguir o benefício, a ordem de prisão pode ser decretada na próxima semana. Um ministro do Supremo disse à Coluna que não é improvável que o petista obtenha o HC, o que adiaria a prisão para depois do trânsito em julgado. (Andreza Matais)