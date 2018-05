Lula não poderá votar se continuar preso na sede da PF

Se continuar preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Lula não poderá votar nas eleições deste ano. Como o local não é uma unidade prisional, não receberá urnas eletrônicas. O petista se lançou candidato ao Planalto.

Caso Lula seja transferido para um presídio até o pleito, poderá votar porque seu caso ainda não foi transitado em julgado. Se a unidade prisional for no Paraná, porém, Lula só poderá escolher o presidente. O petista não transferiu o título no prazo legal.