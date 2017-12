Lula grava vídeo e seu candidato perde eleição no interior do Piauí

Apesar de sua força política no Nordeste e de o governador do Piauí ser do PT, o ex-presidente Lula foi derrotado no seu primeiro teste nas urnas após ter sido condenado pela Lava Jato. Lula gravou um vídeo de apoio ao candidato Jailson (PT) à prefeitura de Miguel Leão, pequena cidade do Piauí. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, gravou outro a favor de Robertinho (PR). O candidato de Lula perdeu a disputa para o nome do PR. A eleição suplementar ocorreu domingo porque o prefeito, o vice e o presidente da Câmara foram cassados.

No vídeo de um minuto, que acompanha a legenda “ex-presidente do Brasi”, sem o L, Lula nacionaliza a disputa. “O Jailson é do PT e você sabe que o PT sabe governar o Brasil, sabe governar Miguel Leão, por isso domingo não se esqueça, vote em Jailson”, diz ele.

Jailson recebeu 625 votos e terminou a eleição em segundo lugar, ante os 663 de Robertinho.

Em 2014, Dilma Rousseff obteve 67% dos votos no município frente 14% de Aécio Neves (PSDB).

Assista ao vídeo gravado por Lula em apoio a Jailson (PT)

Assista ao vídeo gravado pelo presidente do PP, Ciro Nogueira, em apoio a Robertinho (PR)

